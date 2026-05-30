Из-за украинского БПЛА пострадал житель Горловки

Украинские беспилотники атаковали Никитовский район Горловки. Об этом заявил в «Максе» мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что в результате налета БПЛА пострадал мирный житель. Повреждения получили учреждение и гражданский автомобиль.

За ночь над российскими регионами нейтрализовали 127 аппаратов. Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники самолетного типа в Краснодарском крае и Крыму, над Азовским морем, под Белгородом, Волгоградом, Орлом, Рязанью и в других субъектах.

В Таганроге из-за атаки пострадали два мирных жителя. Налеты также зафиксировали в Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь добавил, что в селе Греково-Тимофеевка из-за рухнувших обломков БПЛА загорелась газовая труба в доме.