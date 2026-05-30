Два человека пострадали в Таганроге из-за атаки ВСУ на мирные дома

ВСУ атаковали беспилотниками Таганрог, пострадали два мирных жителя. Под удар также попали Чертковский, Матвеево-Курганский, Неклиновский районы Ростовской области, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«От попадания БПЛА в частный дом пострадали два человека.<…> В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание газовой трубы в доме, повреждена крыша и остекление», — сообщил глава региона.

По его словам, жертв и разрушений нет, людей эвакуировали.

Также на территории порта в Таганроге из-за атаки беспилотников загорелся танкер, резервуары с топливом и административное здание.

Накануне два мирных жителя погибли при ударе FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области. Еще двое мужчин с ранениями направлены в больницу.