Губернатор: за сутки над Брянской областью сбили 204 беспилотника

За минувшие сутки над Брянской областью сбили 204 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в своем телеграм-канале .

Боевую задачу по защите региона выполнили силы ПВО Минобороны, спецподразделения Росгвардии, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и Брянского ЛО МВД на транспорте.

За прошедшую ночь над Россией ликвидировали 571 беспилотник ВСУ.

БПЛА сбивали над акваториями Азовского и Черного морей, Республикой Крым, Краснодарским краем, Московским регионом, Тверской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Псковской областями.

Также отразили атаки на Орловскую, Новгородскую, Ленинградскую, Курскую, Калужскую, Владимирскую, Брянскую и Белгородскую области.

Еще 172 украинских БПЛА самолетного типа сбили 23 июля с 8:00 до 20:00 по московскому времени.