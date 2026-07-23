Российские средства ПВО за день сбили 172 украинских БПЛА

Дежурные системы ПВО за день уничтожили 172 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом в ежедневной сводке сообщило Минобороны в телеграм-канале .

Отчет относится к периоду с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Атаку отражали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, республик Крым и Башкортостан, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Севастополе системы ПВО за сутки уничтожили над территорией Севастополя 30 украинских БПЛА. По информации главы региона, пострадавших нет.

За тот же период над Курской областью сбили более 90 украинских беспилотников различного типа. ВСУ также 72 раза применили артиллерию по отдельным районам.