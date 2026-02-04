За шесть часов системы ПВО уничтожили 72 украинских беспилотника

ВСУ продолжают атаковать российские регионы. За шесть часов, с 14:00 до 20:00 по московскому времени системы ПВО сбили или подавили 72 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, 24 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, 23 — над Белгородской областью. В Краснодарском крае сбили 14 дронов, шесть — над территорией Крыма. Еще три беспилотника уничтожили в Курской области и один — в Брянской.

В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали семь человек, из них трое — несовершеннолетние: шести лет, девяти и 17-ти. Юноша получил проникающее осколочное ранение грудной клетки, его доставили в больницу.

Также от налета пострадали здания и автомобили, некоторые сгорели полностью.

ВСУ ночью атаковали Брянскую область с помощью РСЗО HIMARS, ракет «Нептун» и реактивных дронов. В поселке Глинищево Брянского района украинский удар полностью разрушил жилой кирпичный дом, пострадала мирная жительница — она получила множественные ранения.