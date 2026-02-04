ВСУ атаковали Брянскую область с помощью HIMARS, ракет «Нептун» и дронов

Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область, используя системы HIMARS, реактивные дроны и ракеты «Нептун». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале .

«ВСУ применили комбинированный удар. <…> Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ уничтожены управляемые ракеты большой дальности „Нептун“ и 11 реактивных БПЛА самолетного типа», — написал он.

В поселке Глинищево Брянского района украинский удар полностью разрушил жилой кирпичный дом. Мирная жительница получила множественные ранения. Ее доставили в больницу.

Повреждены 20 частных домов и 27 квартир в многоквартирном здании. Кроме того, разбиты окна в больнице.

«В Бежицком районе города Брянска осколки попали в три гражданских автомобиля», — добавил губернатор.

На месте происшествий работают экстренные службы. Обследование территории продолжается.

ВСУ регулярно наносят удары по гражданским объектам на территории России. Накануне украинские боевики атаковали сельхозпредприятие в селе Подывотье. Пострадал один человек, полностью уничтожены легковушка и кормовоз.

Ранее мирная жительница получила ранения во время атаки украинских беспилотников в селе Новый Ропск.