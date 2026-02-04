Семь человек пострадали от атак ВСУ на белгородские села

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. При очередном ударе беспилотников пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

Украинский беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта в поселке Ракитное, пострадали мужчина и двое его детей, шести и девяти лет. Медики диагностировали сотрясение головного мозга. В результате атаки повреждения получили два автомобиля.

«В Белгородском округе в селе Никольское в результате детонации дрона у 17-летнего юноши проникающее осколочное ранение грудной клетки. Бригада скорой доставляет его в детскую областную клиническую больницу», — написал Гладков.

В селе Ровенек от взрыва пострадал мужчина, у него слепые осколочные ранения спины и бедра. В селе Ясные Зори пострадал фасад здания, посечены стекла и кузов припаркованного автомобиля.

«В поселке Дубовое вследствие падения обломков сбитого БПЛА повреждены два частных дома, пять хозпостроек и автомобиль», — отметил губернатор.

В селе Глотово дрон атаковал движущийся автомобиль, пострадали мужчина и женщина, у них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Также пострадали здания и машины в городах Грайворон и Шебекино, а также в селах Дунайка и Сурково. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, информацию о последствиях налета уточняют, заявил Гладков.