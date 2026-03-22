За шесть часов над регионами сбили 74 украинских БПЛА
Системы противовоздушной обороны с 07:00 до 13:00 нейтрализовали над Россией 74 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов перехватили над Брянской областью — там уничтожили 40 аппаратов. Под Смоленском ликвидировали 19 беспилотников, под Тулой — восемь, под Калугой — четыре, под Курском — два. В Башкирии военные сбили один БПЛА.
Ночью в регионах отразили налет 25 беспилотников самолетного типа. Атаки произошли в Московском регионе, Белгородской, Тульской, Ростовской, Воронежской и Брянской областях, а также над акваторией Черного моря.
Днем 21 марта системы ПВО за шесть часов ликвидировали 71 дрон. Налетам подверглись Московский регион, Крым, Курская, Белгородская, Орловская и другие области.