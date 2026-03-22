Силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ над регионами России за ночь
Средства противовоздушной обороны прошедшей ночью уничтожили 25 дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в министерстве.
ВСУ атаковали беспилотниками московский регион, Владимирскую, Белгородскую, Курскую, Рязанскую, Тульскую, Ростовскую, Воронежскую и Брянскую области. Также БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.
Накануне днем за шесть часов силы ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотников над регионами России. До 14:00 удалось ликвидировать 54 БПЛА.