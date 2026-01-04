За семь часов силы ПВО обезвредили более 250 беспилотников над Россией

Российские военные уничтожили 253 украинских беспилотника в течение семи часов. Из них 86 сбили над территорией Брянской области, 39 — над московским регионом, сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 13:00 по московскому времени до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщило министерство.

Наибольшее количество военные обезвредили над Брянской областью, 86 дронов, еще 53 засекли над Белгородской областью. В московском регионе сбили 39 БПЛА, в Калужской области — 27. В Курской области уничтожили 14 беспилотников, в Рязанской и Тульской — по восемь.

Во Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской областях сбили по три дрона. В Воронежской области засекли два беспилотника, в Смоленской — один.

В Москве из-за атак БПЛА задержали 200 рейсов. В Курском области после повреждения инфраструктуры без света остались жители всего Хомутовского и части Рыльского районов.