Удары дронов ВСУ обесточили 115 населенных пунктов в Курской области

Хинштейн: 11 тысяч жителей Курской области остались без света из-за дронов ВСУ

Беспилотники украинских боевиков атаковали объект энергетики в курском поселке Хомутовка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн .

Он подчеркнул, что в результате повреждений нарушилось электроснабжение всего Хомутовского и частично Рыльского районов.

«Под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов — свыше 11 тысяч потребителей», — заявил Хинштейн.

Губернатор Курской области добавил, что свет в дома жителей вернется в самое ближайшее время.

Массовый налет украинских беспилотников в воскресенье, 4 января, пережила Москва. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 18 дронов на подлете к городу после 15:00.

Он добавил, что на все места падения обломков летательных аппаратов прибыли специалисты.