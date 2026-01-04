Около 200 рейсов задержали из-за атаки БПЛА на Москву

Порядка 200 рейсов задержали в столичных аэропортах из-за попыток ВСУ атаковать Москву беспилотниками. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Временные ограничения на прилет и вылет самолетов ввели в Домодедове, Внукове и Жуковском. В аэропортах скапливаются десятки людей. Несколько вылетов отменили.

Массированная атака украинских дронов на российскую столицу началась 4 января после 15:00. По состоянию на 17:30 силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь в небе над российскими регионами ликвидировали 90 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 37.