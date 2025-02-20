За прошедшую ночь средства ПВО сбили четыре украинских дрона над Россией

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Три беспилотника сбили над Крымом и один над территорией Брянской области.

Также сегодня ночью стало известно, что ВСУ пытались ударить по критически важному объекту у Макеевки. Атаку сорвал «Купол Донбасса».

Украинские войска направили БПЛА со взрывчаткой на водонапорный узел. Когда вражеский беспилотник рухнул, к нему отправили мобильный робототехнический комплекс. Потом взрывотехники успешно обезвредили украинский дрон с помощью накладного заряда.

Вчера ночью силы ПВО уничтожили девять беспилотников над Россией. Больше всего БПЛА ликвидировали над Брянской областью, четыре — над Черным морем, а также по одному над Татарстаном и Тульской областью.