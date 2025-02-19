Девять беспилотников уничтожили за ночь над Россией

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Три дрона сбили над Брянской областью, один — над Татарстаном, четыре — над акваторией Черного моря, и один — над Тульской областью.

Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО за один час с 21:30 подавили один дрон над Крымом и 20 беспилотников над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что обошлось без разрушений и пострадавших. На места падения обломков выехали сотрудники экстренных служб.

Также атаке беспилотников подверглись Северский и Славянский районы Краснодарского края 16 и 17 февраля. Из-за случившегося более 50 домовладений получили повреждения. Специалисты уже провели оценку ущерба и получили документы от собственников. Владельцам домов окажут необходимую помощь.