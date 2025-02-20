«Купол Донбасса» предотвратил украинскую атаку по критическому объекту в ДНР

Украинские войска попытались ударить по критически важному объекту у Макеевки. Эту атаку сорвал «Купол Донбасса», сообщил Штаб обороны ДНР .

Вооруженные силы Украины направили нагруженный взрывчаткой ударный беспилотный аппарат на водонапорный узел. Позднее к боевой части рухнувшего БПЛА направили мобильный робототехнический комплекс.

Операторами этой техники выступили взрывотехники управления ФСБ РФ по ДНР. Специалисты успешно обезвредили боевую часть украинского беспилотника.

Ее уничтожили при помощи накладного заряда. Отмечается, что место крушения беспилотника удалось обнаружить в том числе и благодаря своевременной реакции граждан ДНР.

БПЛА ВСУ не нанес никаких повреждений инфраструктуре. Никто не пострадал, отметили в Штабе обороны республики.

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» регулярно срывает попытки атаки украинских войск по объектам в ДНР. В январе этот комплекс всего за неделю нейтрализовал 137 БПЛА ВСУ над Донецком и Макеевкой.