За прошедшие сутки над Брянской областью уничтожили 120 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожили 120 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в телеграм-канале .

Беспилотники сбивали силами ПВО Минобороны, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.

Накануне из-за атак БПЛА на Брянскую область пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Всего за сутки, 28 июля, над регионом сбили 135 беспилотников самолетного типа.

За прошедшую ночь системы ПВО сбили над российской территорией 295 украинских беспилотников самолетного типа. Под атаку попали 12 регионов, а также акватории Азовского и Черного морей.