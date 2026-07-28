Из-за атак БПЛА на Брянскую область пострадали три человека

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Брянскую область, в результате пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Он отметил, что из-за удара БПЛА по предприятию в Стародубском районе пострадала женщина.

Еще один житель получил ранения из-за атаки на автопоезда в Унечском районе.

«В Климовском районе от удара дрона пострадал мужчина», — добавил врио губернатора Брянской области.

По его словам, всем раненым оказали медицинскую помощь. Всего за сутки над регионом сбили 135 беспилотников самолетного типа.

За ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали над территорией более 350 аппаратов. Налеты отразили в Крыму, над акваторией Азовского моря, в Московском регионе, Смоленской, Ростовской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Курской, Воронежской и других областях.