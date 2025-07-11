Силы ПВО сбили за ночь более 150 беспилотников над Россией
Силы ПВО сбили за ночь 155 беспилотников над Россией
За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали более 150 беспилотников над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течении прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 10 июля до 7:00 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Больше всего дронов сбили над Курской областью — 53, также 19 БПЛА ликвидировали над Брянской, 15 — над Смоленской, 14 — над Белгородской, 13 — над Тульской, по 11 беспилотников уничтожили над Орловской областью и Московским регионом.
Еще семь дронов сбили над Крымом, по четыре — над Липецкой областью и Черным морем, по два — над Ростовской и Калужской.
Ранее губернатор Липецкой области заявил, что один мирный житель погиб при атаке БПЛА. Обломки дрона упали на предприятие, где он работал.