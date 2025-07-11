Силы ПВО сбили за ночь более 150 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали более 150 беспилотников над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течении прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 10 июля до 7:00 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили над Курской областью — 53, также 19 БПЛА ликвидировали над Брянской, 15 — над Смоленской, 14 — над Белгородской, 13 — над Тульской, по 11 беспилотников уничтожили над Орловской областью и Московским регионом.

Еще семь дронов сбили над Крымом, по четыре — над Липецкой областью и Черным морем, по два — над Ростовской и Калужской.

Ранее губернатор Липецкой области заявил, что один мирный житель погиб при атаке БПЛА. Обломки дрона упали на предприятие, где он работал.