Средства ПВО отбили атаку дронов в Ростовской и Воронежской областях

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали украинские БПЛА в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что военные отразили атаку в Миллеровском районе. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

О ночном налете БПЛА также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он уточнил, что в Воронеже уничтожили один беспилотник, в результате ЧП никто не пострадал.

«Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась», — рассказал губернатор.

В ночь на 11 июля в России сбили 155 беспилотников ВСУ. Больше всего аппаратов ликвидировали под Курском — там перехватили 53 дрона.

Также БПЛА уничтожили в Брянской, Смоленской, Белгородской, Тульской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Калужской областях, в Крыму, Московском регионе и над акваторией Черного моря.