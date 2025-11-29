Более 20 украинских дронов уничтожили российские ракетчики за последние пять часов

Дежурные системы ПВО за последние пять часов уничтожили более 20 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом в ежедневной сводке сообщило Минобороны РФ.

«С 18:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

По уточненным данным, восемь дронов сбили в Белгородской области, 11 — над акваторией Черного моря, и по одному в Орловской и Ростовской областях.

За ночь над регионами уничтожили более 100 БПЛА. Всего за прошедшие сутки российские ракетчики сбили 158 украинских беспилотников самолетного типа и две дальнобойные управляемые ракеты «Нептун». Больше всего пострадали Белгородская и Ростовская области.