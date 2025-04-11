За ночь средства ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 30 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, 25 беспилотников уничтожили над территорией Курской области и пять дронов ликвидировали над Белгородской областью.

За вчерашнюю ночь силы ПВО подавили 42 вражеских беспилотника. Больше всего БПЛА сбили над Брянской областью — 13, еще 12 ликвидировали над Калужской, семь — над Курской и по четыре над Белгородской областью и Крымом.

Также в ночь на 10 апреля жители Наро-Фоминска сообщили, что в городе уничтожили беспилотник. Люди услышали похожие на стрельбу звуки примерно в 22:30 по московскому времени. Дрон летел из микрорайона Южный в направлении района Красная Пресня.

Перед этим в аэропортах Москвы и Калуги ввели временные ограничения на полеты.