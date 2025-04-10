За ночь силы ПВО уничтожили 42 украинских дрона

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов ликвидировали над Брянской областью — 13, еще 12 сбили над Калужской. Над Курской уничтожили семь беспилотников, по четыре над Белгородской областью и Крымом.

«По одному БПЛА [подавили] над территориями Орловской области и Московского региона», — отметили в ведомстве.

Вчера вечером за час средства ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами — девять и шесть дронов уничтожили над Брянской и Калужской областями, еще три БПЛА перехватили над Крымом и один — над Курской областью.

В ночь на 9 апреля силы противовоздушной обороны ликвидировали 158 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 67. Еще много БПЛА уничтожили над Ростовской областью — 29. Также украинские силы пытались атаковать Северную Осетию, Курскую область и Крым.