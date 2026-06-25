За ночь средства ПВО сбили более 10 БПЛА в Ростовской области

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали более 10 беспилотников в Ростовской области. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область больше десятка БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также в шести районах области», — написал он.

Атаку дронов отразили в Миллеровском, Тарасовском, Кашарском, Чертковском, Шолоховском и Белокалитвиновском районах. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что средства ПВО ликвидировали 22 украинских дрона в регионе. Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух БПЛА, сбитых в Московском регионе. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.