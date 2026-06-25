Собянин: силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотник в столичном регионе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Сбит еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

До этого, в 04:17, градоначальник сообщил о другом дроне, уничтоженном на подлете к Москве.

Ранее два человека пострадали при атаке ВСУ в Севастополе. По словам главы региона Михаила Развожаева, у одного осколочные ранения ноги, у второго — баротравма уха. В ночь на 24 июня украинская армия атаковала город два раза. Авиация, средства ПВО и мобильные огневые группы России уничтожили 70 вражеских беспилотников над регионом.

В нескольких домах выбило стекла, балконы, крыши и фасады получили повреждения. В Гагаринском районе из-за падения фрагментов дрона загорелся приемник газового котла. Возгорание быстро потушили.