Средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника в Тульской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских беспилотника в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс» .

«Прошедшей ночью 22 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал он.

Глава региона отметил, что по предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировали.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух беспилотниках, сбитых на подлете к столице. О первом стало известно в 04:17, о втором — в 05:52. По словам градоначальника, на места падения обломков дронов прибыли специалисты экстренных служб.

Также беспилотники сбили на Кубани. Из-за падения фрагментов БПЛА начался пожар на территории нефтебазы в станице Полтавской Красноармейского района. В результате ЧП никто не пострадал, на месте работают сотрудники оперативных служб.