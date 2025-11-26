В Чебоксарах объявили эвакуацию населения из-за атаки БПЛА

ВСУ атаковали беспилотниками Чувашию, в Чебоксарах проводится временная эвакуация населения. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Олег Николаев.

Он отметил, что в результате атаки БПЛА обошлось без пострадавших.

«В настоящее время работают все необходимые силы. В целях обеспечения безопасности граждан поводится эвакуация населения», — уточнил глава региона.

Николаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Также он напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности и запрете на распространение фото и видео с работой систем ПВО.

Глава республики подчеркнул, что жители могут помочь сохранить безопасность и не препятствовать работе служб.

Ранее беспилотник рухнул на жилой дом в Чебоксарах. В результате в многоэтажке выбило стекла на верхних этажах. Повреждения также получили несколько автомобилей, припаркованных во дворе.