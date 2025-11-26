Опасность атаки БПЛА отменили в Новороссийске

В Новороссийске отменили угрозу беспилотной атаки. Об этом в Telegram-канале заявил глава города Андрей Кравченко.

«Отмена сигнала атаки БПЛА. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет», — написал он.

Вчера ночью беспилотники атаковали Новороссийск. Андрей Кравченко показал видео последствий ударов. На кадрах было видно поврежденные автомобили и многоэтажные дома.

Градоначальник отметил, что сотрудники городских служб немедленно приступили к ликвидации последствий. Повреждения обнаружили в Центральном, Южном, Приморском районах и Мысхако.

В некоторых квартирах разгорелись пожары, разбились стекла, фасады и кровля в домах получили повреждения. По данным администрации, четыре человека пострадали — у них осколочные ранения.

Также во время ночной атаки БПЛА повреждения получил административный корпус нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском.