За ночь средства ПВО сбили 264 беспилотника ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 264 украинских беспилотника над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 0:00 по московскому времени до 7:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Беспилотники сбили в Белгородской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Тульской, Ярославской областях, а также в небе над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, Татарстаном и акваториями Азовского и Черного морей.

Сегодня ночью мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО ликвидировали 26 беспилотников на подлете к Москве. Он отметил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Вчера ВСУ также пустили БПЛА в сторону столичного региона. Днем число сбитых аппаратов достигло 55.