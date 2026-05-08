Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 26

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотник на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

До этого, ночью, градоначальник сообщил о 25 других ликвидированных БПЛА. Первое сообщение появилось в 00:45. Всего количество сбитых дронов увеличилось до 26.

Атаку беспилотников в столичном регионе отражали и вчера. Вечером число сбитых аппаратов достигло 55.

Также вчера губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что украинский БПЛА повредил жилой дом в Перми. Жильцов оперативно эвакуировали. Еще пострадало административное здание в Пермском муниципальном округе. В результате происшествия один мужчина получил ранение, врачи оказали ему медицинскую помощь.