Уже 55-й беспилотник с начала дня сбили в столичном регионе

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Всего с начала суток, судя по подсчетам, Москву попытались атаковать уже 55 вражеских БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы украинскую столицу ждет массированный удар, от которого раньше отказывались из гуманитарных соображений. Военное ведомство призвало иностранных дипломатов поскорее вывезти своих граждан из Киева и эвакуироваться самим.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что целями удара могут стать центры принятия решений политическим и военным руководством.