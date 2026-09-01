За ночь системы ПВО сбили на подлете к Москве 21 беспилотник ВСУ

Российские системы ПВО сбили на подлете к Москве 21 украинский беспилотник в ночь на 1 сентября. Данные опубликовали в телеграм-канале мэра столицы Сергея Собянина.

Первое сообщение о четырех сбитых БПЛА появилось в 23:11. В 3:07 Собянин сообщил о еще 12 уничтоженных беспилотниках. В 3:21 российские военные ликвидировали еще пять БПЛА, летевших в сторону столицы.

В течение дня 31 августа российские системы ПВО сбили или подавили 180 украинских беспилотников самолетного типа.

На Украине российские беспилотники ударили по объекту предприятия «Вест Гейт Логистик». В комплексе хранили и собирали БПЛА самолетного типа средней и большой дальности. Складской комплекс занимал площадь около 100 тысяч квадратных метров.