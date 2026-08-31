Армия России уничтожила ключевой склад дальнобойных БПЛА ВСУ

Вооруженные силы России 31 августа продолжили серию групповых ударов по складам Украины с оборудованием для ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Военные нанесли удар беспилотниками по объекту предприятия «Вест Гейт Логистик». Как объяснили в Минобороны, на территории этого комплекса не только хранились, но и собирались БПЛА самолетного типа средней и большой дальности.

«Вест Гейт Логистик» (West Gate Logistik) — один из крупнейших логистических парков класса А в Киевской области, расположенный на Житомирском шоссе.

Складской комплекс площадью около 100 тысяч квадратных метров включает в себя масштабные крытые терминали, погрузочные зоны и кросс-докинговые площадки. ВСУ используют объекты компании для своих нужд.

Кроме того, 31 августа российские летчики поразили ФАБами пункт дислокации военных Украины. Под удар попал и склад боеприпасов, и еще два крупных логистических центра.