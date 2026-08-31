В Минобороны сообщили об уничтожении 180 БПЛА над Россией

Российские системы противовоздушной обороны за 12 часов нейтрализовали 180 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом доложила пресс-служба Министерства обороны России в телеграм-канале .

Первые беспилотники этой волны Украина начала запускать примерно в 8:00. Летательные аппараты уничтожали следующие 12 часов. Дежурные силы и средства ПВО своевременно засекли и нейтрализовали все цели.

Системы противовоздушной обороны работали сразу в нескольких регионах России, от центральных областей до Урала.

Беспилотники ВСУ сбивали над Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Черного моря. Также налет отразили в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской и Свердловской областях.

Все ликвидированные объекты представляли собой БПЛА самолетной конфигурации, рассчитанные на дальние полеты.

В понедельник, 31 августа, военные России также нанесли серию групповых ударов по логистическим объектам ВСУ. Поразить удалось важные склады с боеприпасами и деталями беспилотников.