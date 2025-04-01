За ночь силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью

В течение ночи средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Вчера утром силы ПВО ликвидировали 66 украинских дрона над российскими регионами. Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 41. Также 24 БПЛА уничтожили над Калужской и один над Курской.
Ранее стало известно, что за минувшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и ликвидировала 188 украинских дронов над Донецком и Макеевкой.
Также в Донецке перехватили фальшдрон самолетного типа и реактивный БПЛА «Скат», оснащенный боевым зарядом весом в 10 килограммов. В Макеевке сбили дрон Darts, вооруженный СВУ на базе выстрела ПГ-7.
Еще один педиатр приобрел квартиру в Химках благодаря социальной ипотеке
Около 4 тысяч онлайн-заявок на присвоение адреса подали в Подмосковье за неделю
День открытых дверей прошел в филиале «Стрела» МАИ в Жуковском
Внук Зюганова попал в больницу в Москве
Конный клуб в деревне Салтыково Раменского округа начал подготовку к лету
Выставку фотографа-летописца Александра Иванова открыли в Серпухове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте