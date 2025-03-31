За ночь силы ПВО уничтожили 66 украинских дронов над Россией

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 66 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 41. Над Калужской сбили 24 БПЛА, а над Курской — один.

Накануне вечером беспилотник атаковал съемочную группу программы «Вести. Донецк» в Горловке. Украинские боевики запустили дрон прямо в автомобиль, в котором сидели журналисты.

Машина смогла увернуться от удара, но разлетевшаяся от взрыва часть осколков попала в салон. В итоге водитель и оператор получили контузии. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Еще один украинский дрон сбросил снаряд на частный сектор в селе Ивановская Лисица в Белгородской области. Пострадал заместитель главы администрации муниципалитета и секретарь совета безопасности округа Вячеслав Радченко. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.