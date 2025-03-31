«Купол Донбасса» за неделю сорвал 188 атак ВСУ на ДНР

За минувшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 188 дронов ВСУ над Донецком и Макеевкой. Враг пытался атаковать мирных жителей и инфраструктуру ДНР.
В Донецке удалось перехватить фальшдрон самолетного типа и реактивный БПЛА «Скат», вооруженный боевым зарядом весом в 10 килограммов. Беспилотник направили на поражение железнодорожного полотна.
В Макеевке ликвидировали украинский дрон Darts, вооруженные самодельным взрывным устройством на базе выстрела ПГ-7. Взрывотехники УФСБ России по ДНР отключили органы управления беспилотниками и уничтожили их составные части на полигоне.
Специалисты оперативно выявили места падения БПЛА. Жертв и ущерба инфраструктуре нет.
Ранее «Купол Донбасса» сбил два украинских беспилотника в районе железнодорожной станции в Куйбышевском районе Донецка.
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