Замглавы Грайворонского округа Радченко получил ранения при ударе дрона ВСУ

Запущенный украинскими боевиками беспилотник сбросил снаряд на частный сектор в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области. Серьезные травмы получил заместитель главы администрации муниципалитета и секретарь совета безопасности округа Вячеслав Радченко. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что прибывшие на место врачи диагностировали у пострадавшего чиновника минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук. Радченко срочно доставили в областную клиническую больницу для оказания помощи.

Сейчас заместитель главы администрации Грайворонского округа находится в состоянии средней тяжести.

«Будем следить за его лечением. Надеемся, что он как можно скорее пойдет на поправку. От лица всех жителей области желаю Вячеславу Ивановичу скорейшего выздоровления!» — написал Гладков.

Министерство обороны сообщило, что в ночь на воскресенье, 30 марта, дежурные системы ПВО сбили над Белгородской областью три беспилотника. Также воздушной атаке подверглись Саратовская и Брянская области, где перехватили один и два летательных аппарата соответственно.