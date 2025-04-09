Силы ПВО сбили над российскими регионами 19 дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны в течение часа сбили 19 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 20:15 до 21:10 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, девять и шесть БПЛА сбили над территориями Брянской и Калужской областей. Еще три дрона перехватили и ликвидировали над Крымом, один — над Курской областью.

В ночь на 9 апреля силы ПВО ликвидировали 158 украинских беспилотников. Больше всего дронов ВСУ сбили над Краснодарским краем — 67, также 29 БПЛА ликвидировали над территорией Ростовской области. Кроме того, противник пытался атаковать территорию Северной Осетии, Крыма и Курской области.