Силы ПВО за ночь уничтожили 158 украинских беспилотников

Со вчерашнего вечера средства противовоздушной обороны ликвидировали 158 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве отметили, что речь идет о периоде с 20:00 по московскому времени 8 апреля до 06:00 9 апреля.

«67 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 29 БПЛА — над территорией Ростовской области, 15 БПЛА — над территорией Республики Северная Осетия-Алания», — заявили в министерстве.

Также 11 беспилотников сбили над Воронежской областью, 10 — над Курской, пять — над Белгородской, два — над Пензенской, по одному над Ставропольским краем и Саратовской и Орловской областями.

Еще три БПЛА ликвидировали над Крымом, семь над Азовским морем и шесть над Черным морем.

Вчера вечером ВСУ атаковали Белгородскую область. От удара по автомобилю в поселке Красная Яруга пострадала семейная пара. Мужчине оторвало руку, а женщина получила осколочные ранения.