За ночь силы ПВО уничтожили 28 беспилотников над Россией

В течение этой ночи силы противовоздушной обороны сбили 28 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«По 12 БПЛА — над территориями Брянской и Ростовской областей, два БПЛА — над территорией Республики Крым, по одному БПЛА — над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря», — заявили в ведомстве.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО уничтожили беспилотники в шести районах региона: в Аксайском, Мясниковском, Красносулинском, Усть-Донецком, Октябрьском сельском и Новошахтинске. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ночью Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили за один час 28 украинских дронов. В Ростовской области уничтожили 17 беспилотников, в Воронежской — шесть, в Белгородской — четыре, также один дрон уничтожили в Брянской области.