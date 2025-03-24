Средства ПВО за час ликвидировали 28 украинских беспилотника

Минобороны: за один час средства ПВО уничтожили 28 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО в период менее, чем за один час, с 22:20 ликвидировали 28 беспилотников над российскими регионами 23 марта. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны.

Больше всего летательных аппаратов — 17 штук — сбили над территорией Ростовской области.

По данным Telegram-канала Shot, местные жители слышали несколько взрывов на севере Ростова. При этом жители Северного и Суворовского районов сообщали о вспышках в небе. Помимо этого, громкие звуки слышали в селе Чалтырь, которое находится в четырех километрах от Ростова.

Еще шесть дронов сбили над территорией Воронежской области. В Белгородской области уничтожили четыре БПЛА. Также один беспилотник сбили в Брянской области.

Утром, 23 марта, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в результате падения обломков сбитого БПЛА был поврежден жилой дом и автомобиль.

Кроме того, после атаки в Ахтубинске обнаружили неразорвавшийся боеприпас в северной части города.