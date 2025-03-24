Силы ПВО отразили атаку беспилотников в шести районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотники в шести районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

По его словам, БПЛА сбили в Аксайском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Зерноградском, Усть-Донецком и Мясниковском районах. Также дроны уничтожили в Новошахтинске и на подлете к Ростову.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — отметил Слюсарь.

Ночью Минобороны сообщило, что силы ПВО за час ликвидировали 28 украинских беспилотника. Больше всего дронов уничтожили над Ростовской областью — 17. Шесть БПЛА сбили над Воронежской, четыре над Белгородской и один — над Брянской.

Накануне житель Белгородской области пострадал из-за атаки беспилотников. Украинский дрон ударил по легковому автомобилю. Водителя госпитализировали.