Падение БПЛА спровоцировало возгорание в Воронежской области

Пожар произошел на промышленном объекте под Воронежем после падения БПЛА

В ночь на 8 декабря на промышленном объекте в Воронежской области в результате падения беспилотника произошло возгорание, его ликвидировали. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурные средства РЭБ и ПВО минувшей ночью обнаружили и подавили несколько БПЛА на территории одного из районов Воронежской области. После падения украинского беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте, его уже ликвидировали», — написал он.

Глава региона добавил, что на место выехали оперативные службы, среди местных жителей никто не пострадал. Степень повреждений от пожара неизвестна.

Министерство обороны утром в воскресенье сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 46 украинских беспилотников в небе над пятью регионами страны, в том числе шесть — над Воронежской областью.