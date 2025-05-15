За ночь силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Россией

В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Ростовской и Белгородской областей», — заявили в ведомстве.

Перед этим временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку беспилотника на Новошахтинск. В ходе ЧП никто не пострадал, разрушений тоже нет.

В ночь на 14 мая российские ПВО сбили 12 украинских дронов. Три из них уничтожили в Белгородской области, а еще девять — над Черным морем. До этого посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник заявлял, что 21 человек погиб из-за украинских атак с 5 по 11 мая.