Атаку БПЛА отразили минувшей ночью в Новошахтинске

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на Новошахтинск. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

Информация о происшествии уточняется, добавил Слюсарь.

В ночь на 14 мая средства противовоздушной обороны уничтожили сбили 12 беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Три дрона уничтожили в Белгородской области, еще девять — над акваторией Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник заявлял, что с 5 по 11 мая 21 человек погиб из-за атак ВСУ.