Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА

В ведомстве уточнили, что три из них ликвидировали над территорией Белгородской области, а еще девять — над акваторией Черного моря.

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник отмечал, что в период с 5 по 11 мая в России погиб 21 человек и 70 получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ.

За неделю боевики также обстреляли гражданские объекты на территории России, выпустив свыше 2600 боеприпасов и снарядов. Среди них были артиллерийские снаряды 152 и 155 миллиметров и реактивные снаряды из систем залпового огня калибром 122 миллиметров.