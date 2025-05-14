Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА

В течение прошлой ночи средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что три из них ликвидировали над территорией Белгородской области, а еще девять — над акваторией Черного моря.
Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник отмечал, что в период с 5 по 11 мая в России погиб 21 человек и 70 получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ.
За неделю боевики также обстреляли гражданские объекты на территории России, выпустив свыше 2600 боеприпасов и снарядов. Среди них были артиллерийские снаряды 152 и 155 миллиметров и реактивные снаряды из систем залпового огня калибром 122 миллиметров.
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