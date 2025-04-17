За ночь силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник над Россией

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Больше всего дронов ликвидировали над Курской областью — 49. По семь над Орловской и Рязанской, четыре — над Брянской, три — над Владимирской и один — над Тульской.

Вчера утром в ведомстве сообщили, что силы ПВО сбили за ночь 26 беспилотников Украины. Девять перехватили в Воронежской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Курской, по два БПЛА уничтожили над Липецкой областью и Крымом, а также один — над территорией Московского региона.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 15 апреля заявил, что из-за удара дронов-камикадзе в селе Хоромное Климовского района сгорело 20 домов. Всего за тот день ВСУ совершили 53 атаки на регион.