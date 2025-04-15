В брянском селе из-за атаки дронов ВСУ сгорело 20 домов

Украинские беспилотники продолжают атаковать территорию Брянской области. В селе Хоромное Климовского района из-за удара дронов-камикадзе сгорело 20 домов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Киевский режим подло продолжает атаковать наши населенные пункты. Как когда-то фашисты жгли деревни, сегодня неонацисты бесчеловечно выжигают дома в нашем приграничье!» — написал глава области.

За сутки ВСУ совершили 53 атаки. Жилые дома повреждены в шести населенных пунктах Брянской области. По информации Минобороны России, с 20:00 по 20:50 системы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА самолетного типа над территорией региона.

Поздно вечером ВСУ вновь ударили по приграничью, в результате минометного обстрела повреждения получили два производственных ангара сельхозпредприятия в селе Зерново Суземского района. По словам губернатора, пострадавших нет.

Днем украинские войска обстреляли два объекта энергетики в Брянской области. Временно остался без электричества Севский район, сообщил ранее губернатор.