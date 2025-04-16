Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Девять БПЛА перехватили над Воронежской областью, восемь — над Белгородской, четыре — над Курской, по два — над Липецкой областью и Крымом. Также один дрон сбили над территорией Московского региона.

Ранее губернатор Воронежской области заявил, что в регионе сбили около 10 дронов. По его словам, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Вчера вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские БПЛА продолжают атаковать регион. Из-за удара дронов-камикадзе сгорели 20 домов.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что за вчерашнюю ночь силы ПВО сбили 115 вражеских беспилотников над Россией. Больше всего дронов уничтожили над Курской областью — 109.