За ночь силы ПВО сбили 35 беспилотников ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников Украины над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Девять дронов уничтожили над Брянской областью, семь — над Ростовской, шесть — над Калужской, по три — над Самарской, Тульской и Московским регионом, два — над Белгородской, по одному над Курской и Черным морем.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что несколько дронов сбили на подлете к промышленному предприятию. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет. В регионе вводили ограничения мобильного интернета в целях безопасности.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что из-за атаки БПЛА загорелись частные дома. На место ЧП оперативно прибыли спасатели, огонь уже потушили. Обошлось без пострадавших.